Der Goldmarkt gerät zunehmend unter Druck. Nach mehreren schwächeren Handelstagen kam es am Donnerstag zu einer regelrechten Beschleunigung der Abwärtsbewegung. Vor allem makroökonomische Faktoren und die Zinsfantasie der Märkte setzen dem Edelmetall spürbar zu. Goldpreis am 19.03.2026: Abverkauf beschleunigt sich Der Goldpreis startete am 19.03.2026 bei 4.830,45 USD in den Handel und zeigte zunächst Stabilität. Im Tagesverlauf setzte jedoch massiver Verkaufsdruck ein, der den Preis bis auf 4.515,44 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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