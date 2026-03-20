In den letzten Monaten gab es viele Stimmen, die das Ende der Apple-Dominanz im Reich der Mitte herbeigeredet haben. Doch die neuesten Marktdaten zeigen ein völlig anderes Bild. Während der gesamte chinesische Smartphone-Markt in den ersten neun Wochen des Jahres 2026 um 4 Prozent geschrumpft ist, hat Apple ein beeindruckendes Plus von 23 Prozent bei den iPhone-Verkäufen erzielt. Dieser enorme Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr zeigt: Der Megatrend Digitalisierung ist ungebrochen, und Apple bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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