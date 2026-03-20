Die Aktienmärkte folgen dem Ölpreis, Europa reagiert deutlich sensibler auf die Tendenz der Energiepreise und zeigt eine deutliche relative Schwäche gegenüber der Wall Street. Aber die Verluste können auch als Chance genutzt werden: In der TB-Daily haben wir heute zwei Spekulationen auf Aktien gestartet, die durch die Kursverluste in unsere technische Kaufzone gerutscht sind.
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