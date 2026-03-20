Seit unseres letzten Kauftipps zu Wochenbeginn zeigt der Kurs von Advanced Micro Devices wieder nach oben. Das Unternehmen steht derzeit an einem spannenden Punkt innerhalb der sich wandelnden KI-Infrastrukturmärkte. Für AMD und seine Aktie ergeben sich neue Chancen. Risse im boomenden Private-Credit-Markt In den vergangenen Wochen mehren sich die Hinweise, dass der rund 1,8 Billionen Dollar schwere Markt für nicht über Banken abgewickelte Kreditfinanzierungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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