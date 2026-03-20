© Foto: Stringer - HPICXiaomis neuer SU7 kommt gut an, doch die Rechnung geht nicht auf. Steigende Materialkosten treffen auf niedrige Preise - Anleger zweifeln an der Profitabilität.Die Xiaomi-Aktie ist nach der Vorstellung der überarbeiteten Elektro-Limousine SU7 deutlich unter Druck geraten. Trotz starker Nachfrage zweifeln Investoren zunehmend an der Profitabilität des neuen Modells - und schicken den Kurs zeitweise um über 8 Prozent in den Keller. Auslöser der Skepsis ist vor allem die Preisstrategie. Xiaomi setzt den Einstiegspreis für den neuen SU7 bei 219.900 Yuan (rund 27.000 Euro) an, was nur einem Aufschlag von rund 1,9 Prozent gegenüber der ersten Generation entspricht. Gleichzeitig sind die Kosten …Den vollständigen Artikel lesen
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