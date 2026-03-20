Hamburg (ots) -Burkhard Zimmermann wird zum 1. April 2026 als Global Director Digital & IT bei Biesterfeld starten.Burkhard Zimmermann ist promovierter Chemiker und verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der digitalen Transformation der Chemie- und Polymerindustrie. Als ausgewiesene Führungspersönlichkeit im Bereich IT und Digitalisierung leitete er erfolgreich internationale Programme in den Bereichen Strategieentwicklung und -umsetzung, Restrukturierung sowie Projekt- und Programmmanagement (PMO). Im Laufe seiner Karriere war er für führende Unternehmen wie Bayer und Covestro tätig. Zuletzt verantwortete er als Senior Director Strategic PMO bei Domo Chemicals zentrale Initiativen zu Effizienz und Transformation."Mit großer Motivation übernehme ich die Aufgabe, die digitale Transformation von Biesterfeld aktiv mitzugestalten", betont Burkhard Zimmermann. "Gemeinsam mit dem internationalen Team möchte ich digitale Lösungen weiterentwickeln und dabei insbesondere die Potenziale künstlicher Intelligenz gezielt nutzen, um Prozesse weiter zu optimieren, fundierte Entscheidungen zu unterstützen und die globale Wettbewerbsfähigkeit sowie das Wachstum der Gruppe nachhaltig zu beschleunigen."Stephan Glander, CEO der Biesterfeld SE, erklärt: "Wir freuen uns sehr, Burkhard Zimmermann bei Biesterfeld begrüßen zu dürfen. Auf unserem weiteren Transformationsweg spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle, um unsere globalen Aktivitäten weiter zu stärken und unseren Partnern und Kunden noch größeren Mehrwert zu bieten. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Chemie- und Polymerindustrie sowie seiner nachgewiesenen Expertise in der Führung internationaler Digital- und IT-Initiativen bringt Burkhard genau die Kompetenz und Führungskraft mit, die wir benötigen, um unsere digitale Transformation weiter zu beschleunigen."Pressekontakt:Eva SwitalaDirector Corporate Communication+49 175 24 18 310e.switala@biesterfeld.comwww.biesterfeld.comOriginal-Content von: Biesterfeld SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158959/6239675