Datum der Anmeldung:
19.03.2026
Aktenzeichen:
B3-46/26
Unternehmen:
St. Franziskus-Stiftung Münster, Münster; Marienhaus GmbH, Waldbreitbach; Gründung des Gemeinschaftsunternehmens MedProcure GmbH, Münster
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften für Krankenhäuser Kliniken und Pflegeheime, Einkaufskooperationen
19.03.2026
Aktenzeichen:
B3-46/26
Unternehmen:
St. Franziskus-Stiftung Münster, Münster; Marienhaus GmbH, Waldbreitbach; Gründung des Gemeinschaftsunternehmens MedProcure GmbH, Münster
Produktmärkte:
Einkaufsgemeinschaften für Krankenhäuser Kliniken und Pflegeheime, Einkaufskooperationen
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