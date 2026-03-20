Datum der Anmeldung:
18.03.2026
Aktenzeichen:
B3-45/26
Unternehmen:
Alexianer Münster GmbH, Münster; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und (Mit-)Kontrolle über Stift Tilbeck GmbH, Havixbeck, von dem Bischöflichen Stuhl Münster, Münster
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Eingliederungshilfe, Werkstätten für Behinderte, Wohnangebote und Werkstätten für Menschen mit Behinderung
18.03.2026
Aktenzeichen:
B3-45/26
Unternehmen:
Alexianer Münster GmbH, Münster; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an und (Mit-)Kontrolle über Stift Tilbeck GmbH, Havixbeck, von dem Bischöflichen Stuhl Münster, Münster
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, Eingliederungshilfe, Werkstätten für Behinderte, Wohnangebote und Werkstätten für Menschen mit Behinderung
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