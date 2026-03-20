Datum der Anmeldung:
18.03.2026
Aktenzeichen:
B1-55/26
Unternehmen:
ALTEN Europe SARL, Boulogne-Billancourt (Frankreich); Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an und Alleinkontrolle über die in-motion Gruppe, Putzbrunn
Produktmärkte:
Ingenieurdienstleistungen
18.03.2026
Aktenzeichen:
B1-55/26
Unternehmen:
ALTEN Europe SARL, Boulogne-Billancourt (Frankreich); Erwerb von 100% der Geschäftsanteile an und Alleinkontrolle über die in-motion Gruppe, Putzbrunn
Produktmärkte:
Ingenieurdienstleistungen
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