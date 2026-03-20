Datum der Anmeldung:
17.03.2026
Aktenzeichen:
B3-44/26
Unternehmen:
Cinven Limited, London/UK; mittelbarer Erwerb von Anteilen an und (gemeinsamer) Kontrolle über Collagen Holdings, LLC ('Regenity Biosciences'), Paramus/New Jersey/USA; GU mit Fonds der Linden Capital Partners, Chicago/Illinois/USA
Produktmärkte:
Nicht-menschliches Kollagen und mineralbasierte Produkte für Gewebe- und Knochenreparatur
17.03.2026
Aktenzeichen:
B3-44/26
Unternehmen:
Cinven Limited, London/UK; mittelbarer Erwerb von Anteilen an und (gemeinsamer) Kontrolle über Collagen Holdings, LLC ('Regenity Biosciences'), Paramus/New Jersey/USA; GU mit Fonds der Linden Capital Partners, Chicago/Illinois/USA
Produktmärkte:
Nicht-menschliches Kollagen und mineralbasierte Produkte für Gewebe- und Knochenreparatur
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