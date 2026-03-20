Datum der Anmeldung:
16.03.2026
Aktenzeichen:
B11-35/26
Unternehmen:
KNILL BETEILIGUNGS GMBH, Weiz (AUT); Erwerb von mehr als 25 % der Anteile an der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg (AUT)
Produktmärkte:
Entwicklung und Herstellung von Motor- und Antriebssystemen
16.03.2026
Aktenzeichen:
B11-35/26
Unternehmen:
KNILL BETEILIGUNGS GMBH, Weiz (AUT); Erwerb von mehr als 25 % der Anteile an der Pankl Racing Systems AG, Kapfenberg (AUT)
Produktmärkte:
Entwicklung und Herstellung von Motor- und Antriebssystemen
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