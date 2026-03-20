Datum der Anmeldung:
16.03.2026
Aktenzeichen:
B11-36/26
Unternehmen:
ITAL Holding SAS, Saint-Martin-sur-le-Pré (FRA); Anteils- und Kontrollerwerb an und über die Diederichs Karosserieteile GmbH, Bad Bentheim
Produktmärkte:
Karosserieteile und Beleuchtungskomponenten für KfZ, Klimasysteme und Kühltechnik für Kfz, Tuningteile und Individualisierungskomponenten für Kfz
16.03.2026
Aktenzeichen:
B11-36/26
Unternehmen:
ITAL Holding SAS, Saint-Martin-sur-le-Pré (FRA); Anteils- und Kontrollerwerb an und über die Diederichs Karosserieteile GmbH, Bad Bentheim
Produktmärkte:
Karosserieteile und Beleuchtungskomponenten für KfZ, Klimasysteme und Kühltechnik für Kfz, Tuningteile und Individualisierungskomponenten für Kfz
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