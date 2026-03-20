Datum der Anmeldung:
13.03.2026
Aktenzeichen:
B1-53/26
Unternehmen:
Hummingbird SARL, Luxemburg/Erwerb sämtlicher Anteile an und Alleinkontrolle über die office people TopCo GmbH, Münster
Produktmärkte:
Personalbezogene Beratungsdienstleistungen, Vermittlung von Zeitarbeitskräften
13.03.2026
Aktenzeichen:
B1-53/26
Unternehmen:
Hummingbird SARL, Luxemburg/Erwerb sämtlicher Anteile an und Alleinkontrolle über die office people TopCo GmbH, Münster
Produktmärkte:
Personalbezogene Beratungsdienstleistungen, Vermittlung von Zeitarbeitskräften
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