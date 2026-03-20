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Finanzieller Überblick: Investitionen drücken auf den GewinnAlibaba verfehlte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 die durchschnittlichen Markterwartungen beim Umsatz und beim operativen Ergebnis.Umsatz: Erreichte 284,8 Mrd. RMB, was einem Zuwachs von 1,7 % entspricht, aber 2 % hinter dem Konsens zurückblieb.Gewinn (EBITA): Das bereinigte operative Ergebnis brach um 57 % auf 23,4 Mrd. RMB ein.Ursachen: Die Gewinnmarge leidet primär unter den fortgesetzten Ausgaben für den Bereich Quick Commerce, der Optimierung der Nutzererfahrung sowie hohen Investitionen in neue Technologien.Cloud und KI: Der dynamische WachstumskernDie Cloud-Sparte (Cloud Intelligence Group) stellt den stabilsten Lichtblick des Berichts dar. Der Umsatz in diesem Segment stieg um 36 % und übertraf damit die Prognosen der Analysten deutlich. Die Erlöse aus KI-bezogenen Produkten verzeichneten das zehnte Quartal in Folge ein dreistelliges Wachstum. Das Management strebt innerhalb der nächsten fünf Jahre einen externen Cloud-Umsatz von 100 Mrd. USD an. Dies entspräche einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 40 %.E-Commerce und Quick Commerce: Transformation im GangeIm chinesischen Kerngeschäft zeigt sich eine Trendwende bei den Werbeerlösen und der Marktdurchdringung. Die Einnahmen aus dem Kundenmanagement (CMR) stiegen im dritten Quartal nur um 1 %, für das laufende vierte Quartal wird jedoch eine Beschleunigung auf 6 % erwartet.Quick Commerce (QC): Dieser Bereich wuchs mit 56 % massiv an. Trotz aktueller operativer Verluste in Höhe von rund 20 Mrd. RMB hält der Konzern an seinem Ziel fest, bis 2028 ein Warenvolumen (GMV) von 1 Billion RMB zu erreichen. Die Profitabilität für das QC-Segment wird für das Geschäftsjahr 2029 angestrebt.Bewertung und AnalysteneinschätzungTrotz der kurzfristigen Belastungen durch den Investitionszyklus bleibt die fundamentale Bewertung der Analysten positiv. Die Ziele wurden zwar im Schnitt um 5 % gekürzt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten im Bloomberg-Konsens auf 12 Monate in Höhe von 188 HKD liegt dennoch sportliche 52 % über dem aktuellen Kurs. Interessant zu wissen:Der faire Wert setzt sich zu 43 % aus der Cloud-Sparte und zu 38 % aus dem chinesischen E-Commerce-Geschäft und zu 19 % restlicher Aktivitäten zusammen. Somit steht und fällt der Kurs insbesondere mit dem Cloud-Geschäft, welches im letzten Quartal absolut überzeugt hat.Sie möchten weitere solche Analysen lesen? Laden Sie sich im App Store einfach die Bernecker App herunter (Bernecker Redaktion (