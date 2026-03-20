Frankfurt (ots) -Die Unternehmensberatung Cofinpro ist von Great Place to Work zum besten Arbeitgeber Deutschlands gekürt worden. Das auf Banken und Fondsgesellschaften spezialisierte Beratungshaus erreicht Platz 1 im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber". Gleichzeitig wurde Cofinpro auch als "Bester Arbeitgeber Consulting" und "Bester Arbeitgeber Hessen" ausgezeichnet."Seit seiner Gründung setzt Cofinpro auf Kooperation, Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken. In unserer Branche herrscht oft eine ausgeprägte Ellbogenmentalität - wir setzen dagegen bewusst auf Zusammenarbeit", sagt Christine Martin, Vorständin von Cofinpro. "Unsere Kunden spiegeln uns regelmäßig wider, dass die Zusammenarbeit mit unseren Teams nicht nur fachlich stark ist, sondern auch die menschliche Ebene stimmt. Die gemeinsame Arbeit ist besonders produktiv und macht auch Spaß."Dies zeigt sich in den Ergebnissen der aktuellen Mitarbeiterbefragung: 97 Prozent der Beschäftigten bestätigen die hohe Qualität ihres Arbeitsplatzes. Dieser Wert liegt deutlich über dem Benchmark vergleichbarer Unternehmen im Dienstleistungssektor.Beim Vertrauensindex des Great-Place-to-Work-Modells erreicht Cofinpro mit 94 Prozent ebenfalls einen Spitzenwert. Besonders positiv bewerten die Mitarbeitenden den Teamgeist (97 Prozent), die Glaubwürdigkeit (94 Prozent) sowie die Fairness im Unternehmen (ebenfalls 94 Prozent).Top-Ergebnisse für die UnternehmenskulturDie besondere Unternehmenskultur wird auch durch das Organisationsmodell gestützt: Cofinpro ist als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft organisiert. Nach der Probezeit haben Mitarbeitende die Möglichkeit, Unternehmensanteile zu erwerben und werden so zu Mitunternehmern. Beteiligung ist damit kein symbolisches Incentive, sondern Teil des Geschäftsmodells. Wer am Unternehmen beteiligt ist, übernimmt auch Verantwortung für dessen langfristige Entwicklung."Unser Ziel war von Anfang an, ein Unternehmen aufzubauen, das den Menschen gehört, die dort arbeiten", so Martin. "Wenn viele engagierte und kluge Menschen Verantwortung übernehmen und unternehmerisch denken, entsteht daraus eine ganz eigene Dynamik."Dies zeigt sich auch in den Aussagen zur Unternehmenskultur: 99 Prozent der Beschäftigten geben an, dass sich neue Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen willkommen fühlen. Ebenso viele bestätigen, dass alle unabhängig von Herkunft oder Geschlecht fair behandelt werden. 98 Prozent beschreiben die Zusammenarbeit im Team als verlässlich.Cofinpro hebt sich damit deutlich vom Benchmark vergleichbarer Arbeitgeber ab. So sehen sich 94 Prozent der Mitarbeitenden angemessen am Unternehmenserfolg beteiligt, während es im Vergleichsfeld nur 47 Prozent sind. 96 Prozent der Mitarbeitenden bestätigen, dass ihre psychische und emotionale Gesundheit im Unternehmen gewahrt bleibt. 97 Prozent sagen, dass Führungskräfte transparent über wichtige Themen informieren.Cofinpro baut Standort in Portugal ausNeben der Entwicklung in Deutschland baut Cofinpro auch seine europäische Tochtergesellschaft weiter aus. Die Cofinpro LDA in Lissabon wächst dynamisch und ist vollständig in die Projektarbeit integriert. Die Teams arbeiten in gemeinsamen Projektstrukturen mit deutschen Kolleginnen und Kollegen zusammen und sind in zentrale Planungs- und Austauschformate des Unternehmens eingebunden.Über den WettbewerbIn diesem Jahr nahmen mehr als 1.000 Unternehmen mit über 340.000 Mitarbeitenden am Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" teil. Cofinpro wurde im Segment "Dienstleistungen < 500 Mitarbeitende" bewertet, in dem 292 Organisationen mit rund 20.900 Beschäftigten vertreten waren.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2026 zum 16. Mal in Folge vom Great Place to Work Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaChristoph SeegerRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 81E-Mail: christoph.seeger@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104351/6239700