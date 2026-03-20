Berlin (ots) -Zum zehnjährigen Bestehen hat Narwal einen wichtigen Meilenstein erreicht: Narwal, ein führender Anbieter intelligenter Reinigungsrobotik, wurde laut dem IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, 2025 (1) (https://www.idc.com/resource-center/blog/global-home-cleaning-robot-market-2025/) als weltweit fünftgrößte Marke für Reinigungsroboter eingestuft. Gleichzeitig konnte Narwal seinen globalen Marktanteil in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich steigern (2023-2025). Im Jahr 2025 lieferte Narwal weltweit rund 1,7 Millionen Geräte aus, was einem Marktanteil von 5,3 % über mehrere Produktkategorien hinweg entspricht. Besonders im Segment der Smart Vacuum Robots baute Narwal seine Marktposition deutlich aus: Laut IDC stieg der Marktanteil von 3,7 % im Jahr 2023 auf 6,6 % im Jahr 2024 und erreichte 7,3 % im Jahr 2025. Diese Entwicklung unterstreicht Narwals wachsende Rolle in einer Branche, die zunehmend von technologischen Weiterentwicklungen und intelligenten Reinigungslösungen geprägt ist. Auch Narwal tritt 2026 in eine neue Entwicklungsphase ein und plant, sein Produktportfolio weiter auszubauen. Gleichzeitig wird das Unternehmen in Deutschland erstmals gezielt Offline-Vertriebskanäle erschließen, damit Kundinnen und Kunden die Produkte auch vor Ort erleben können.Narwal ist ein führender Anbieter für Saugroboter mit stabilem WachstumVor dem Hintergrund eines rasant wachsenden globalen Marktes für Reinigungsrobotik hat sich Narwal im Segment der Saugroboter als starker Player etabliert. Nach Angaben von IDC wurden 2025 weltweit rund 24,12 Millionen Smart Vacuum Robots ausgeliefert - ein Wachstum von 17,1 % gegenüber dem Vorjahr. Damit bleibt dieses Segment der mit Abstand größte und zugleich strategisch wichtigste Bereich der gesamten Reinigungsrobotik-Branche.IDC weist zugleich darauf hin, dass die Reinigungsleistung weiterhin das zentrale Qualitätskriterium für Verbraucher bleibt. Auch Narwal verfolgt seit Jahren konsequent diesen Ansatz und entwickelt seine Technologien kontinuierlich weiter, um das Reinigungsergebnis und die Nutzererfahrung weiter zu verbessern. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den aktuellen Marktdaten wider: Laut IDC gehört Narwal inzwischen zu den fünf größten Herstellern von Smart Cleaning Robots weltweit.Der Anstieg des Marktanteils von 3,7 % im Jahr 2023 auf 7,3 % im Jahr 2025 verdeutlicht Narwals langfristige internationale Wachstumsstrategie. Während der globale Wettbewerb im Bereich der Smart-Home-Robotik zunehmend intensiver wird, setzt Narwal auf eine Kombination aus technologischer Innovation und lokaler Marktanpassung. Narwal berücksichtigt regionale Wohnstrukturen, Bodenbeläge sowie spezifische Reinigungsgewohnheiten der Nutzer. Mit diesem nutzerorientierten Ansatz konnte Narwal seine Marktposition in wichtigen Auslandsmärkten Schritt für Schritt ausbauen.Von Kickstarter bis zu globalen Weltneuheiten 2016-2025Narwal wurde 2016 in Shenzhen gegründet und konnte nach drei Jahren intensiver Forschung und technischer Entwicklung 2019 auf Kickstarter den weltweit ersten selbstreinigenden Robotermopp präsentieren, mit über 1.900 Unterstützern und 1,14 Mio. USD Finanzierung. Seitdem verfolgt Narwal konsequent das Ziel, innovative Produkte zu schaffen, die den Alltag erleichtern und das Zuhause aufwerten. Die Lösungen entstehen aus tiefem Verständnis der Nutzerbedürfnisse und modernster Forschung, um den Herausforderungen der täglichen Reinigung souverän zu begegnen.Diese Philosophie hat zu zahlreichen branchenweit ersten technologischen Durchbrüchen geführt, darunter der selbstreinigende Wischmopp, die AI-gestützte DirtSense-Technologie zur Erkennung von Schmutz und das Zero-Tangling-System. Jede Innovation kombiniert höchste Reinigungsleistung mit elegantem Design und intuitiver Bedienung und spiegelt Narwals Anspruch wider, technologische Grenzen zu verschieben und die Nutzererfahrung zu verbessern. In den Jahren 2021 bis 2025 setzte Narwal seine Innovationskraft weltweit erstmals in Szene: 2021 mit dem automatischen Wasserauffüll- und Ablaufsystem, 2022 mit der DirtSense-Technologie, 2023 mit der Zero-Tangling-Roller-Bürste, 2024 mit dem Dual-RGB-Kamera- und Dual-Chip-Raumwahrnehmungssystem und 2025 mit der Track-Mop-Technologie - stets mit dem Ziel, Menschen ein freies und leidenschaftliches Leben zu ermöglichen.Ausblick 2026: Narwal vor Ort - die Marke erlebbar machenEuropa bleibt ein wichtiger Wachstumsmittelpunkt für Narwal. Nachdem Italien und Frankreich bereits erfolgreich im stationären Handel vertreten sind, wird Narwal nun auch in Deutschland gezielt Offline-Kanäle erschließen, damit Kundinnen und Kunden die Produkte direkt erleben können.Laut IDC ist eine horizontale Diversifizierung in ein breiteres Produktspektrum ein zentraler Faktor für künftiges Wachstum im Smart-Vacuum-Markt - ein Ansatz, den Narwal aktiv verfolgt. Auch Narwals Innovationsstrategie entwickelt sich weiter: Auf der CES 2026 wurde der neue Narwal Flow 2 zum ersten Mal vorgestellt, der im April 2026 offiziell auf den Markt kommt. Darüber hinaus ergänzen kabellose Handstaubsauger der Narwal V50 Series und Geräte zur Milbenentfernung der Narwal U50 Series das intelligente Reinigungssystem.(1) Quellen:Link: Global Home Cleaning Robot Market 2025: Chinese Brands Dominate as Lawn, Window, and Pool Robots Surge (https://www.idc.com/resource-center/blog/global-home-cleaning-robot-market-2025/)Über NarwalNarwal entwickelt intelligente Reinigungstechnologien, die den Alltag effizienter und komfortabler machen. Durch intensive Forschung entstehen innovative Lösungen wie der selbstreinigende Wischmopp, das KI-gestützte DirtSense-System und die Zero-Tangle-Technologie. Dabei verbindet Narwal funktionale Gestaltung, ästhetisches Design und intuitive Bedienung. Laut IDC zählt Narwal heute zu den fünf weltweit führenden Marken für intelligente Reinigungsroboter, mit Produkten in über 30 Ländern, die mehr als 5 Millionen Haushalte in Europa, Nordamerika, Südkorea und Australien unterstützen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:https://de.narwal.com/Pressekontakt:Yang SongNarwal PR Manager für die DACH-RegionE-Mail: yang.song@narwal.comOriginal-Content von: Narwal Trading (Hong Kong) Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178182/6239689