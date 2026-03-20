Aktuell stellt sich die Frage, wann endlich die Straße von Hormuz wieder geöffnet werden kann. Die Experten der Bank of America sind sich sicher: Wenn es bis dahin nicht passiert, dann kommt es zu einem Horrorszenario für die Börse. Durch die Blockade der Straße von Hormuz ist es zu einem massiven Anstieg des Ölpreises und einer Unterbrechung globaler Lieferketten gekommen. Jeden Tag wird nun auf eine Öffnung des wichtigen Verkehrsweges gehofft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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