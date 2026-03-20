Weltweit müssen über 100.000 Hyundai Kona Elektro zu einem Software-Update für das Batteriemanagement-System in die Vertragswerkstätten. Die betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen Anfang 2018 und Mitte 2023 produziert. Bei diesen Exemplaren kann eine erhöhte Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden. Laut der Rückrufdatenbank des KBA sind weltweit 104.011 Exemplare des Elektromodells aus dem Produktionszeitraum 24.01.2018 bis 15.07.2023 potenziell betroffen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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