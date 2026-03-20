© Foto: OpenAIDie USA verlängern die Ausnahmeregelung für den serbischen Ölkonzern NIS bis zum 17. April. Was bedeutet das für Serbiens Ölversorgung und die geopolitische Lage?Die Ausnahmeregelung für die Sanktionen gegen den serbischen, in russischem Besitz befindlichen Ölkonzern NIS wurde vom US-Finanzministerium bis zum 17. April verlängert, wie Reuters berichtet. Serbien erhält damit inmitten des Nahost-Konflikts mehr Zeit für den Import von Rohöl, sagte der serbische Energieminister am Freitag. Energieminister Dubravka Djedovic Handanovic sagte in einer Erklärung: "Die Verlängerung der Lizenz um fast einen Monat ist gerade jetzt, wo die Ölpreise täglich steigen, besonders wichtig." NIS ist der …Den vollständigen Artikel lesen
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