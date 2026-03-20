OpenAI soll laut internen Quellen an einer "Super-App" arbeiten. Darin sollen sämtliche Anwendungen des Unternehmens vereint werden. Welche Vorteile das hätte und welche Einschränkungen es wohl geben würde. Lange Zeit war OpenAI nur als Unternehmen bekannt, das ChatGPT betreibt. Mittlerweile hat das einstige Startup aber expandiert und bietet mit Atlas einen eigenen Browser sowie mit Codex einen eigenständigen Coding-Agenten an. Während die Produktvielfalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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