Auf den ersten Blick wirkt der Titel wie ein klarer Nachzügler im KI-Boom - doch genau darin liegt der Reiz. Während sich die Aufmerksamkeit lange auf spezialisierte Grafikprozessoren konzentrierte, rückt nun eine zentrale Erkenntnis in den Fokus: Ohne leistungsfähige Basistechnologien der Datenverarbeitung im Hintergrund läuft keine skalierbare KI-Infrastruktur. Genau hier setzt jetzt ein Tech-Konzern an und positioniert sich dort, wo künftig der Großteil der KI-Umsätze generiert wird.Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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