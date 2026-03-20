Hamburg (ots) -Wenn sich am 22. März weltweit alles um die Bedeutung von Wasser dreht, setzt Viva con Agua ein besonderes Zeichen: Mit dem 24-stündigen Livestream-Festival "Stream4Water" wird der Weltwassertag zu einem digitalen Gemeinschaftserlebnis, das Menschen verbindet, inspiriert und zum Mitmachen einlädt.Von Samstagabend, 21. März, bis Sonntagabend, 22. März, gehen mehr als 50 Künstler:innen und Content Creator:innen, wie Tara-Louise Wittwer, Maja Göpel oder Helge Schneider nacheinander live und übergeben sich den Stream wie einen Staffelstab. Auf Plattformen wie Twitch, Instagram und TikTok entsteht so ein durchgehendes Programm aus Musik, Gesprächen, Challenges und persönlichen Geschichten. Ziel ist es, Aufmerksamkeit für die Bedeutung von Wasser zu schaffen und Spenden für internationale Wasserprojekte zu sammeln.Ein Teil des Streams wird live aus der Villa Viva Hamburg gesendet. Hier trifft digitale Kultur auf einen realen Ort, an dem Gemeinschaft gelebt wird. Besucher:innen, Künstler:innen und Creator:innen kommen zusammen, teilen Momente und machen den Weltwassertag auf eine nahbare und lebendige Weise erlebbar.Der Internationale Weltwassertag wurde 1993 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und rückt jedes Jahr die Bedeutung von Wasser und einen nachhaltigen Umgang mit dieser lebenswichtigen Ressource in den Fokus. 2026 steht der Tag unter dem Motto "Water and Gender" und lenkt den Blick auf die enge Verbindung zwischen Wasserzugang und sozialer Gerechtigkeit. In vielen Regionen der Welt sind es vor allem Frauen und Mädchen, die täglich Wasser beschaffen und dadurch weniger Zeit für Bildung oder Erwerbstätigkeit haben. Gleichzeitig zeigt sich, dass Wasserprojekte nachhaltiger wirken, wenn Frauen aktiv in Entscheidungen eingebunden sind.Seit 20 Jahren engagiert sich Viva con Agua für den Zugang zu sauberem Trinkwasser weltweit. Unter dem Motto "All in for Water" verbindet die Organisation gesellschaftliches Engagement mit einer offenen, positiven Ansprache, die Menschen einlädt, Teil der Lösung zu werden. Aktuell unterstützt Viva con Agua Wasserprojekte in sieben Ländern und erreicht durch laufende Programme fast 300.000 Menschen. Mehr als 4.800 Fördermitglieder tragen dazu bei, diese Wirkung kontinuierlich auszubauen.Ein Beispiel für diese Arbeit ist das Programm ALL4WASH in Schools in Uganda. Seit 2023 werden Schulen mit sauberem Trinkwasser, Sanitäranlagen und Hygieneschulungen ausgestattet. Mehrere Schulen profitieren bereits, über 150 Lehrkräfte wurden ausgebildet und rund 16.000 Kinder erreicht. Jede neue Wasserstelle und jedes Training verbessert nicht nur die gesundheitliche Situation vor Ort, sondern schafft auch bessere Voraussetzungen für Bildung und Zukunftschancen.Stream4Water macht diese globale Dimension auf eine zugängliche Weise erlebbar. Die Verbindung aus Unterhaltung, Community und gesellschaftlichem Engagement zeigt, wie digitale Formate Menschen für ein zentrales Zukunftsthema sensibilisieren können. Gerade die Kombination aus Livestream-Kultur, kreativen Inhalten und konkretem Impact bietet eine neue Perspektive auf die Frage, wie Aufmerksamkeit für globale Herausforderungen entstehen kann.Zum Weltwassertag lädt Viva con Agua dazu ein, Teil dieser Bewegung zu werden und mit einer Spende dazu beizutragen, dass mehr Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten.Weitere Informationen und Zugang zum Stream finden Sie unter folgendem Link: https://vivaconagua.org/stream4water .- Zwei Drittel der Oberfläche unseres Planeten sind von Wasser bedeckt. 97,5 Prozent des Wassers auf der Erde ist Salzwasser. 2,5 Prozent Süßwasser sind 35 Trillionen Liter. Der Großteil der Süßwasserreserven besteht aus Schnee und Eis, gebunden in Gletscher sowie den kilometerdicken Eispanzern auf Grönland und in der Antarktis. 0,3 Prozent des Süßwassers ist in Seen, Flüssen und Feuchtgebieten zugänglich.- Laut der Europäischen Umweltagentur (EEU) war im Jahr 2024 nur etwa 37 Prozent der europäischen Oberflächenwasserkörper sind in einem guten bis sehr guten ökologischen Zustand.- Jährlich steigt der Wasserverbrauch um etwa ein Prozent. Aktuell wächst der Wasserbedarf 1,7-mal schneller als die Zahl der Menschen.- Nach Empfehlung der WHO sollten täglich mindestens 25 Liter Wasser für Köperpflege, Sanitärversorgung, Zubereitung von Essen, Trinken sowie die Reinigung von Kleidung und Wohnung zur Verfügung stehen.- Allein in der Europäischen Region haben rund 16 Mio. Menschen noch immer keinen Zugang zu einer grundlegenden Trinkwasserversorgung, und 29 Mio. fehlt der Zugang zu grundlegenden Sanitäreinrichtungen.- Der tägliche durchschnittliche Wasserverbrauch liegt in Deutschland bei über 120 Litern pro Tag.- 3,5 Milliarden Menschen stehen keine sicheren Sanitäranlagen zur Verfügung. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen zuverlässigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2010 erkannten die Vereinten Nationen den Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht an.Pressekontakt:Gute Leude Fabrik GmbH & Co. KGAnna Staroselskifraustaroselski@guteleudefabrik.de0176 - 72727272Original-Content von: Viva con Agua, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182206/6239786