Hamburg (ots) -Sind Dating-Apps passé? Die Generation Z scheint zunehmend vom Blättern in oberflächlichen Dating-Profilen frustriert zu sein. Während junge Singles im Schnitt 150 Stunden jährlich auf Dating-Plattformen verbringen, entstehen daraus nur rund fünf echte Verbindungen.Doch was tritt an die Stelle der digitalen Partnersuche? Eine neue Studie von Knorr zeigt: Gemeinsames Kochen oder die Fähigkeit, etwas Leckeres zuzubereiten, wird als besonders attraktiv wahrgenommen und hat damit klare Vorteile beim Dating.Wir präsentieren exklusiv die Ergebnisse dieser spannenden Studie - entdecken Sie aus erster Hand, welche überraschenden Erkenntnisse sie bereithält.- 71 % der Gen Z ein Interesse am Kochen bei einer potenziellen Partnerschaft besonders attraktiv finden.- Kochen als "Green Flag" für 64 % wichtiger ist als zum Beispiel ein Fokus auf Fitness (53 %) oder ein teures Auto (37 %).- Eigenschaften wie Mühe und Romantik, die durch ein selbstgekochtes Essen vermittelt werden, jedes Dating-Profil ausstechen.Hat das Ihr Interesse geweckt? Die zentralen Studienergebnisse finden Sie im Rahmen der Kampagne ServingSingles, die digitale Dating-Kultur mit echten Kocherlebnissen verbindet, hier:Daten & Fakten (https://quicksend.interpublic.com/fl/tCjDXRrdCK9k)Passwort: Knorr-Serving-SinglesPressekontakt:Weber ShandwickLena Schmeißerlschmeisser@webershandwick.comOriginal-Content von: Knorr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55039/6239785