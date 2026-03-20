Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die europäischen Notenbanken haben allesamt eine ruhige Hand bewahrt und trotz der Inflationsrisiken aufgrund der hohen Energiepreise das Leitzinsniveau nicht verändert, so die Analysten der Helaba.Verbal sei bei der EZB zwar auf die bestehenden Risiken hingewiesen worden und die EZB wolle entschlossen gegen zu hohe Inflation vorgehen. Jedoch scheine bei den Notenbankern die Einschätzung vorzuherrschen, wonach die Entwicklungen im Nahen Osten und an den Rohstoffmärkten zunächst abgewartet werden müssten. Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung habe es nicht gegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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