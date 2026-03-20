Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) befindet sich in einer zunehmend unangenehmen Situation, so Nicolas Forest, Chief Investment Officer bei Candriam.Eskalierende Spannungen im Nahen Osten sowie Störungen der Energieversorgung würden erneut den Inflationsausblick im Euroraum trüben. Nach mehreren Sitzungen, die von einem klaren disinflationären Trend geprägt gewesen seien, würden der jüngste Anstieg der Ölpreise und anhaltende geopolitische Risiken nun konkrete Aufwärtsrisiken für die Inflation darstellen. Diese dürften sich nicht nur direkt über höhere Energiekosten bemerkbar machen, sondern sich auch über Zweitrundeneffekte auf Löhne und Dienstleistungen auswirken. Gleichzeitig bleibe das Wachstum in der Eurozone verhalten, wodurch die Wirtschaft anfällig für weitere Schocks sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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