Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die großen Notenbanken haben ihre Geldpolitik in dieser Woche nicht verändert. Zinssenkungen scheinen in Anbetracht der Ereignisse im Nahen Osten und der massiv gestiegenen Energiepreise vorerst vom Tisch zu sein, so die Analysten der Helaba.Für Bewegung an den Finanzmärkten würden die Schlagzeilen zum Iran-Krieg sorgen. Die Risikoaversion habe angesichts der gegenseitigen Angriffe auf die Energieinfrastruktur und weiteren Drohungen nochmals zugenommen. Die Öl- und Gaspreise seien teilweise wieder deutlich gestiegen, die Aktienmärkte hätten massive Abschläge verzeichnet und auch am Rentenmarkt seien die Kurse zunächst nach unten gegangen. Die Kursschwankungen seien zum Teil enorm gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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