© Foto: OpenAIDie Ölproduktion in China stagniert. Der neue Plan setzt auf 4 Millionen Barrel pro Tag - doch was bedeutet das für Chinas langfristige Energiesicherheit?Analysten zufolge stößt China an die Grenzen seiner wirtschaftlichen Produktionsmöglichkeiten, da das Wachstum im Offshore-Bereich nachlässt und die Erschließung teurerer unkonventioneller Ressourcen zunehmend schwieriger wird, wie Reuters berichtet. Laut Branchenexperten dürfte sich die Fördermenge für ein weiteres Jahrzehnt knapp unter dem letztjährigen Rekordwert von 4,32 Millionen Barrel pro Tag (bpd) einpendeln. Der am 5. März veröffentlichte Plan Pekings für den Zeitraum 2026-2030 bestätigte diese Ansicht und forderte, die Produktion …Den vollständigen Artikel lesen
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