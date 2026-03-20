München (ots) -Die Geschäftsaktivitäten der Monachia Treuhand-Gesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft werden Teil der neo Kanzlei. Hierzu werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Monachia Treuhand-Gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft künftig als Teil des neo Teams am Standort in München tätig sein. Mit diesem Schritt bündeln beide Kanzleien ihre Kompetenzen und schaffen eine gemeinsame Plattform für die Weiterentwicklung der prüferischen, steuerlichen und unternehmerischen Beratung im Münchner Markt.Erfahrung und Zukunftsperspektive vereintDie Monachia Treuhand steht seit vielen Jahren für eine persönliche und verlässliche Beratung mittelständischer Unternehmen, Unternehmerfamilien sowie Privatpersonen. Die Kanzlei verbindet fachliche Tiefe mit einer langfristigen Begleitung ihrer Mandanten und hat sich insbesondere durch eine strukturierte und lösungsorientierte Beratung einen festen Platz im Münchner Markt erarbeitet. Mit der Integration der Geschäftsaktivitäten in die neo Kanzlei wird diese gewachsene Expertise künftig in ein breiteres interdisziplinäres Umfeld eingebettet und durch zusätzliche Kompetenzen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting ergänzt.Erweiterte Beratung unter einem gemeinsamen DachDie Integration ist Teil der strategischen Weiterentwicklung der neo Kanzlei, die in den vergangenen Jahren ihr Netzwerk kontinuierlich ausgebaut hat. Ziel ist es, Mandanten eine integrierte Beratung anzubieten, die steuerliche, wirtschaftliche und unternehmerische Fragestellungen gemeinsam denkt und ganzheitliche Lösungen entwickelt. Durch die Integration der Monachia Treuhand entsteht am Münchner Standort eine noch stärkere Plattform für die Beratung von mittelständischen Unternehmen, Unternehmern und Familien, die in einer zunehmend komplexen wirtschaftlichen Umgebung verlässliche Orientierung suchen.Mandanten profitieren künftig von einem erweiterten Expertennetzwerk, zusätzlichen fachlichen Spezialisierungen und modernen digitalen Prozessen. Gleichzeitig bleibt die persönliche Betreuung, die die Arbeit der Monachia Treuhand seit vielen Jahren prägt, ein zentraler Bestandteil der gemeinsamen Beratungskultur. Für die Mitarbeitenden eröffnen sich zudem neue Perspektiven durch den fachlichen Austausch innerhalb der neo Kanzlei, sowie durch zusätzliche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in einem standortübergreifenden Team.Stärkung des Münchner StandortsMit der Integration der Monachia Treuhand stärken wir gezielt unseren Standort in München und erweitern unser Team um erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die unsere Werte und unseren Anspruch an Beratung teilen", erklärt Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei. "Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem fachliche Exzellenz, unternehmerisches Denken und eine moderne Kanzleiorganisation zusammenkommen. Der Münchner Markt spielt für diese Entwicklung eine wichtige Rolle."In diesem Zuge zieht das Team der Monachia Treuhand in die Büroräume der neo Steuerberatungsgesellschaft München mbH in der Seidlstraße 30 in München. Von dort aus wird künftig die gemeinsame Beratung der Mandanten erfolgen. Die Integration ist Teil einer langfristig angelegten Wachstumsstrategie der neo Kanzlei, mit der die Kanzlei ihre Präsenz in wirtschaftsstarken Regionen weiter ausbaut und ihre Position als integrierter Partner für den Mittelstand stärkt.Über neo Kanzlei:neo ist das HOME OF MITTELSTAND. Als integrierter Partner vereinen wir Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting unter einem Dach - ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt. An bisher zehn Standorten und mit rund 200 Mitarbeitenden begleiten wir Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch eine zunehmend komplexe Wirtschaftswelt. Genau für diese Komplexität haben wir das neo :ökosystem entwickelt: Ein System, das Menschen, Expertisen und Perspektiven verbindet, Orientierung schafft und Komplexität in Klarheit und Handlungsfähigkeit übersetzt. Denn für uns ist Zukunft keine Prognose, sondern machbar. So halten wir den Mittelstand kontinuierlich in Bewegung - heute und morgen.Pressekontakt:Ines PfabLeitung Marketingines.pfab@neo-kanzlei.dewww.neo-kanzlei.deOriginal-Content von: neo Kanzlei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180901/6239834