DJ Nagel: Bei zunehmendem Preisdruck könnte EZB im April Zinserhöhung erwägen

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel ab April eine Erhöhung ihres Leitzinses für den Fall in Erwägung ziehen, dass sich wegen des Iran-Kriegs weiterer Preisdruck aufbauen sollte. "Nach derzeitigem Stand ist es denkbar, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechtern und die Inflationserwartungen nachhaltig steigen könnten, was bedeutet, dass wahrscheinlich ein restriktiverer geldpolitischer Kurs erforderlich wäre", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Verlässlichere Daten hierzu dürften schon "bei der nächsten EZB-Ratssitzung" vorliegen. Der vom russischen Angriff auf die Ukraine angefachte Inflationsanstieg werde in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielen, auch wenn die Startposition der EZB dieses Mal besser sei.

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March 20, 2026 05:29 ET (09:29 GMT)

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