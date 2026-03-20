

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.03.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Joerg Nachname(n): Eigendorf

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Generalbevollmächtigter

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Deutsche Bank AG

b) LEI

7LTWFZYICNSX8D621K86

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005140008

b) Art des Geschäfts

Tatsächliche Lieferung von Aktien am 17. März 2026 aus in den Jahren 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 gewährten variablen Vergütungskomponenten, die am 1. März 2026 unverfallbar geworden sind.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,2993 EUR 68.872,31 EUR 27,2993 EUR 96.388,10 EUR 27,2993 EUR 73.515,38 EUR 27,2993 EUR 71.925,74 EUR 27,2993 EUR 69.413,93 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,2993 EUR 380.115,46 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.03.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





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