Vancouver, British Columbia - 19. März 2026 / IRW-Press / Fintechwerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) ("FintechWerx" oder das "Unternehmen") freut sich, mit dem Business Information Technology Management ("BITMAN")-Programm des BCIT im Rahmen von zehnwöchigen Praktika für zwei Gruppen von jeweils vier studentischen Business Analysts zusammenzuarbeiten.

Unter Anleitung von zwei Dozenten werden die Teilnehmer eine Gap-Analyse durchführen, potenzielle Chancen ermitteln und Empfehlungen zur Abstimmung von Technologie, Prozessen und Mitarbeitern geben. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf dem Einsatz prädiktiver Analysen, um intelligentere, datengestützte Finanzentscheidungen zu fördern.

Die BITMAN-Teams werden laut Mitbegründer und CEO George Hofsink ihre Kreativität, ihr kritisches Denken und ihre technologischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können, um die AI-Werx-Initiative zu stärken, die Händleranalysen, Onboarding-Automatisierung und Betrugsbekämpfung umfasst.

"Diese Vereinbarung stellt eine ideale Ergänzung dar, um die KI-Fähigkeiten unserer Plattform weiter auszubauen und gleichzeitig Studierenden praxisnahe Erfahrungen in einem technologiegetriebenen Unternehmensumfeld zu bieten", sagte Hofsink.

"Das Unternehmen ermöglicht einen Einblick in viele Bereiche des BITMAN-Lehrplans", erklärt Tanner Brine, Programmleiter und Consulting Project Coordinator.

"FintechWerx ist ein idealer Partner, um Einblicke in eine Reihe von Themen und Szenarien zu vermitteln, die einen Großteil des auf KI, Datenanalyse und Unternehmenssysteme ausgerichteten Kernlehrplans von BITMAN abdecken", fügt Brine hinzu.

FintechWerx mit Hauptsitz in Vancouver sieht die Partnerschaft mit dem BCIT als natürliche Erweiterung seines Engagements für die Förderung lokaler Talente zusammen mit lokaler Technologie. FintechWerx wird die Teams in der kommenden Woche zum Start des Programms begrüßen, die Abschlusspräsentation ist für den 22. Mai 2026 geplant.

Über das BITMAN-Programm des BCIT

Das BCIT-Programm "Business Information Technology Management" bereitet Studierende darauf vor, an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie Führungsaufgaben zu übernehmen. Durch praxisorientiertes, branchenbezogenes Lernen erwerben die Absolventen Kompetenzen in den Bereichen KI-Management, Datenanalyse, Unternehmenssysteme und digitale Strategie. Das abschließende Business-Consulting-Projekt von BITMAN bringt Studierende mit realen Organisationen zusammen, um reale Probleme zu lösen, und schlägt so eine Brücke zwischen Hörsaal und Vorstandsetage.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt", "glaubt" oder "erwartet" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "würden". Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, sind keine historischen Fakten, wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen und umfassen unter anderem Aussagen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements unter anderem in Bezug auf die Teilnahme des Unternehmens am BCIT-Programm "Business Information Technology Management" (BITMAN), die erwarteten Beiträge der teilnehmenden Studententeams zu Forschungs- und Analysearbeiten im Zusammenhang mit den Initiativen des Unternehmens in den Bereichen Predictive Analytics und AI-Werx, den potenziellen Nutzen des Programms für die Technologieentwicklungsbemühungen des Unternehmens sowie die Fähigkeit des Unternehmens, aus den im Rahmen des Programms durchgeführten Arbeiten Erkenntnisse, Empfehlungen und Chancen abzuleiten.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass das BITMAN-Programm wie geplant verläuft, dass die Studierenden und die betreuenden Dozenten die im Rahmen des Programms vorgesehenen Forschungsarbeiten, Analysen und Empfehlungen abschließen, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, mit den Teilnehmern zusammenzuarbeiten und die im Rahmen des Programms gewonnenen Erkenntnisse in seine laufenden Initiativen zu integrieren, sowie dass die Teilnahme an dem Programm zu den Technologieentwicklungs- und Innovationsbemühungen des Unternehmens beitragen kann.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Leser werden darauf hingewiesen, dass es unter Umständen nicht angemessen ist, sich für andere Zwecke auf solche Informationen zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzprognosen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange und die Canadian Investment Regulatory Organization haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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