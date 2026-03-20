Ohne jegliche Nachrichten war die Kontron-Aktie am Donnerstag um bis zu 20 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen betont, es gebe keine operativen Probleme. Jetzt kursiert eine neue These, wie es zu dem Abverkauf kam. Auch einen Tag nach dem heftigen Kurssturz der Kontron-Aktie (mehr dazu hier) ist noch unklar, was genau die Verkaufswelle ausgelöst hat. Für Stirnrunzeln sorgte, dass das Unternehmen kommende Woche seine Geschäftszahlen veröffentlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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