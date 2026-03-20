Die TUI-Aktie legt am Freitagmorgen wieder den Vorwärtsgang ein und zieht mit einem leichten Kursplus auf 6,77 €. Was steckt dahinter und wie geht es weiter? Ölpreise geben nach Die TUI-Aktie scheint dieser Tage ein Spielball der rauf und runter hüpfenden Energiepreise zu sein. Am Freitagmorgen sinkt der Preis für WTI Öl um fast -2% auf 93,70 US$ und der für Brent um knapp -1,5% auf 107 US$. Infolgedessen klettert die TUI-Aktie wieder hoch, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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