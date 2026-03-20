CT3 und Telecommunication Advisory Consultancy Services Limited haben Verhandlungen über einen bedeutenden Unternehmensvertrag zur Datenspeicherung geführt

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Telecommunication Advisory Consultancy Services verwaltet enorme Datenmengen, bei denen Betriebsarchive und langfristige Aufzeichnungen in Petabytes gemessen werden, einschließlich Protokollen, Infrastruktur-Telemetrie und regulierten Geschäftsdaten. Der Abschluss eines Vertrags in diesem Segment stellt für CT3 eine effektive Gelegenheit dar, die Einsatzbereitschaft der Unternehmensinfrastruktur unter den anspruchsvollsten realen Arbeitslasten zu validieren und eine neue Nachfrageebene für CT3 Secure Storage zu erschließen.

Telekom-Standard-Datenspeicherung dreht sich nicht nur um Volumen. Diese Organisationen benötigen typischerweise zuverlässige Langzeitspeicherung, vorhersehbare Leistung und strikte Kontrolle darüber, wo Daten gespeichert werden und wie auf sie zugegriffen wird. In der Praxis bedeutet dies, dass die Speicherung auf Langlebigkeit und Kontinuität ausgelegt sein muss, mit klaren Zugriffsrichtlinien, prüfbaren Kontrollen und der Fähigkeit, unter strengen Verfügbarkeitsanforderungen zu operieren. Unternehmensklienten verlangen zudem häufig dedizierte Netzwerkverbindungen (einen privaten Kanal statt Routing über das öffentliche Internet), um konsistente Durchsatzraten sicherzustellen und interne Sicherheitsstandards einzuhalten.

Im Rahmen der laufenden Verhandlungen stimmt CT3 mehrere unternehmensspezifische Anforderungen ab, die über die Standardbereitstellung hinausgehen. Dazu gehört die Einrichtung einer dedizierten Verbindungsebene und die Durchsetzung strenger Regeln für die Geografie der Knoten, um die Datenplatzierung innerhalb genehmigter Rechtsgebiete sicherzustellen. Alle diese Schritte zielen darauf ab, eine unternehmensgerechte Speicherumgebung zu schaffen, die für regulierte und hochverantwortliche Umgebungen geeignet ist.

Der NFT-Zugangsschlüssel für den Telekomvertrag wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellt. Der Dateiaustausch zwischen CT3 und Telecommunication Advisory Consultancy Services wird beginnen, sobald die private Verbindung eingerichtet und die geografischen sowie reputationsbezogenen Beschränkungen für den Speicherpool konfiguriert sind. CT3 wird weitere Updates bereitstellen, während die Einrichtung voranschreitet und der Umfang der Unternehmensbereitstellung finalisiert wird.



Über CT3

CT3 ist eine Web3-Plattform für Dateispeicherung, die nicht auf einen einzigen Anbieter angewiesen ist. Anstatt Daten auf einem einzigen Server zu speichern, verteilt CT3 sie über ein Netzwerk von Knoten: Jede Datei wird verschlüsselt, in Fragmente aufgeteilt und an mehreren Standorten gespeichert, während der Zugriff über einen NFT-Schlüssel gewährt wird. Der Schlüsselinhaber erhält verifizierte Download-Rechte, und das System bleibt ausfallsicher und deutlich schwerer angreifbar - da es keinen einzelnen Punkt gibt, der abgeschaltet oder kompromittiert werden kann.