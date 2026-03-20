Bonn (ots) -Ein mysteriöses Wasserprojekt, dubiose Dokumente und eine Agentin, die dringend Unterstützung braucht: In dem neuen kostenlosen Rätselspiel "Die trockene Wahrheit" schlüpfen Spielende in die Rolle von Investigativreporter*innen. Über Chatnachrichten decken sie Stück für Stück auf, was hinter einem vermeintlich wohltätigen Wasserprojekt steckt. Gleichzeitig erfahren sie auf spielerische Weise, warum nachhaltige Wassernutzung globale Bedeutung hat.Wasser ist selbstverständlich, bis es fehlt. Pünktlich zum Weltwassertag lädt das kostenlose Spiel der Bildungskampagne #17Ziele von Engagement Global und planlos.in dazu ein, sich auf eine spannende Mission rund um Wasser, Ressourcen und globale Zusammenhänge zu begeben. Als Investigativreporter*innen entschlüsseln die Spielenden Hinweise und decken betrügerische Wassergeschäfte auf. So entsteht ein Bild davon, wie wertvoll Wasser ist - und warum verantwortungsvoller Umgang mit dieser Ressource wichtiger ist denn je.Im Mittelpunkt des Rätselspiels steht Geschäftsmann Ole Kmuns, dessen Antrag auf Fördergelder für ein Wasserprojekt im Globalen Süden so gar nicht zu seinem zweifelhaften Ruf passt. Gemeinsam mit der fiktiven Agentin 17 lösen die Spielenden das Rätsel um Kmuns Machenschaften.In rund 15 Minuten mit einfachem Schwierigkeitsgrad ist das Spiel über SMS, WhatsApp oder Browser-Chat spielbar. Ein Smartphone genügt, um die Mission zu starten - allein, mit Freund*innen oder als Gruppe in Schulen ab 14 Jahren. So wird aus dem Rätselspiel schnell auch ein Gespräch über nachhaltigen Umgang mit Ressourcen.Das interaktive Chatspiel zeigt, wie eng Wasserversorgung, Gerechtigkeit und die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) miteinander verknüpft sind - insbesondere das Nachhaltigkeitsziel 6: Sauberes Wasser und Sanitärversorgung.Das Spiel kann jederzeit auf der Website von planlos.in (https://www.planlos.in/touren/heimspiel-die-trockene-wahrheit/) gestartet werden.Über #17ZieleDie 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden 2015 im Rahmen der Agenda 2030 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Die Ziele berücksichtigen alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit - Soziales, Umwelt und Wirtschaft - gleichermaßen und gelten für alle Staaten der Welt. Sie machen deutlich, dass wir eine gemeinsame Verantwortung für die Welt tragen.Die Bildungskampagne #17Ziele (www.17ziele.de) von Engagement Global hat die Aufgabe, diese wichtigen Themen für nachhaltige Entwicklung bekannter zu machen, die Menschen dafür zu sensibilisieren und - im besten Fall - zu einem veränderten Handeln anzuregen.Über Engagement GlobalDie Engagement Global gGmbH mit Sitz in Bonn (www.engagement-global.de) informiert und berät Einzelpersonen, Zivilgesellschaft, Kommunen, Schulen, Wirtschaft und Stiftungen zu entwicklungspolitischen Vorhaben und fördert diese finanziell. Engagement Global qualifiziert bedarfsgerecht, verbindet Menschen und Institutionen miteinander, unterstützt zivilgesellschaftliches und kommunales Engagement.Engagement Global arbeitet im Auftrag der Bundesregierung und wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert.Über planlos.inplanlos.in entwickelt seit Jahren interaktive Stadterlebnisse in ganz Deutschland. Mit kreativen Storylines und innovativen Spielformaten bringt das Team Kultur, Geschichte und aktuelle Themen dorthin, wo Menschen unterwegs sind: direkt auf die Straßen ihrer Stadt.Pressekontakt:Engagement GlobalPetra Gohr-GuderPressesprecherinpresse@engagement-global.deOriginal-Content von: Engagement Global gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117481/6239880