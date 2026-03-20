Krones zeigt einmal mehr, warum der Anlagenbauer zu den stabilsten Industriewerten im deutschen Markt zählt. Trotz globaler Unsicherheiten konnte das Unternehmen 2025 seinen Wachstumskurs fortsetzen, die Profitabilität steigern und gleichzeitig den Free Cashflow deutlich erhöhen. Für Anleger ergibt sich daraus ein Bild, das in der aktuellen Marktphase besonders gefragt ist: solides Wachstum, steigende Margen und eine attraktive Ausschüttungspolitik. Umsatz wächst solide - Auftragseingang bleibt auf hohem Niveau Krones steigerte den Umsatz 2025 um 7,0 Prozent auf 5,66 Milliarden Euro und traf damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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