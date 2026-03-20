München (ots) -Mehr länderübergreifende Vernetzung, mehr Medienkompetenz: In der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) hat gestern die erste Transalpine Medienkompetenztagung stattgefunden. Fachleute und Verantwortliche aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich, der Schweiz, Südtirol und Thüringen stellten Projekte zur Stärkung von Medienkompetenz vor und berieten, wie sie künftig enger zusammenarbeiten. Zum Abschluss unterzeichneten die Teilnehmenden eine gemeinsame Erklärung (https://www.blm.de/de/wir-fuer-sie/blm-events/events-2026/transalpine-medienkompetenz.cfm).Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM: In Zeiten, in denen über Sinn und Wirksamkeit von Social-Media-Verboten diskutiert wird, darf man vor allem die Medienkompetenz nicht aus den Augen verlieren. Sie ist zentrale Voraussetzung dafür, dass Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene sich informieren, Inhalte einordnen und selbstbestimmt nutzen können. Die Erklärung illustriert: Zusammen wollen wir diese Aufgabe im deutschsprachigen Raum jetzt noch weiter voranbringen. Ich bin davon überzeugt: Der grenzüberschreitende Ansatz hilft, bewährte Initiativen schneller in der Praxis umzusetzen, voneinander zu profitieren und zusammen neue Projekte zu entwickeln."Mit der Erklärung bekräftigen die Teilnehmenden ihre gemeinsame Verantwortung, Medienkompetenz in Bildung, Gesellschaft und Kultur nachhaltig zu stärken. Unterzeichnet wurde die Erklärung von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde ALIA, der BLM, dem Schweizer Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), der österreichischen Medienregulierung KommAustria, dem Landesbeirat für das Kommunikationswesen in Südtirol (LBK), der Medienanstalt für Baden-Württemberg (LFK) sowie der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM).Bei der Tagung präsentierten die beteiligten Institutionen Initiativen der Medienpädagogik aus den verschiedenen Ländern und diskutierten, welche Formate sich in Schulen, Jugendarbeit und Erwachsenenbildung bewähren. Bayerische Projekte wurden von der BLM, der BLM Stiftung Medienpädagogik Bayern, dem JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis und dem Bayerischen Rundfunk vorgestellt.Die Medienkompetenz-Projekte der BLM finden Sie hier (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/medienkompetenz/medienkompetenz-staerken.cfm).Pressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6239913