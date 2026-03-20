Smartbroker-CFD: EXKLUSIV: Smartes CFD-Trading mit Smartbroker-CFD.de

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CFDs werden oft als Zockerei abgestempelt. Dabei steckt hinter den CFDs ein flexibles Finanzinstrument. Wir stellen Smartbroker-CFD vor und zeigen, welche Plattformen sich für den Einstieg eignen.

Wer sich für das Thema Trading interessiert, kommt früher oder später mit dem Begriff CFD in Berührung. CFDs sind in den letzten Jahren immer populärer geworden, gleichzeitig gibt es aber auch viele Missverständnisse und Vorurteile. In diesem Artikel möchten wir das Thema kurz und verständlich aufbereiten und dabei auch einen neuen Anbieter, Smartbroker-CFD , vorstellen.

Was ist Smartbroker-CFD?

Hinter Smartbroker-CFD steht ein spezialisiertes Handelsangebot, das auf CFDs fokussiert ist. Der Broker bietet Zugang zu verschiedenen Märkten über verschiedene Plattformen, wie MetaTrader und TradingView, und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Trader. Was Smartbroker CFD von vielen anderen Anbietern unterscheidet, ist die Kombination aus deutschem Markt, reguliertem Umfeld und transparenter Gebührenstruktur. Die Krönung: Das deutschsprachige Team welches ihr Büro mitten in Hamburg an der Elbe hat.

Für Einsteiger ist besonders wichtig, dass ein kostenloses Demokonto zur Verfügung steht. Dort können wir mit virtuellem Geld und echten Kursen handeln und die Plattform kennenlernen, ohne eigenes Kapital zu riskieren.

Die Kontoeröffnung bei Smartbroker-CFD läuft komplett digital ab und ist in wenigen Minuten erledigt. Nach der Registrierung können wir direkt mit dem Livetrading oder mit einem Demokonto loslegen.

Was sind überhaupt CFDs?

CFD steht für "Contract for Difference' (Differenzkontrakt). Statt einen Basiswert wie Aktien oder Rohstoffe physisch zu erwerben, partizipieren wir als Anleger hierbei rein an der Kursentwicklung.

Das Besondere an CFDs: Wir können nicht nur auf steigende sondern auch auf fallende Kurse setzen. Wenn wir der Meinung sind, dass der DAX in den nächsten Tagen fällt, eröffnen wir eine Short-Position und profitieren von sinkenden Kursen.

Dazu kommt, dass wir beim CFD-Trading nicht den vollen Gegenwert einer Position auf dem Konto haben müssen. Wir hinterlegen lediglich eine Sicherheitsleistung, die sogenannte Margin. Dadurch können wir mit vergleichsweise wenig Kapital größere Trades bewegen. Das ist ein Vorteil, erhöht aber auch das Risiko, wenn wir es übertreiben. Mit einem CFD-Konto können wir außerdem verschiedene Märkte handeln: Indizes wie den DAX, Währungspaare wie den EUR/USD, Rohstoffe wie Gold und Öl oder auch Einzelaktien und Kryptowährungen. Alles über eine Plattform, bei einem Broker.

Bei Smartbroker-CFD können über 1.000 verschiedene Märkte gehandelt werden.

Die Trading-Tools der Profis: MetaTrader und TradingView

Um CFDs zu handeln, brauchen wir eine Trading-Plattform. Im CFD-Bereich gibt es zwei Plattformen, die den Markt dominieren: den MetaTrader und TradingView.

MetaTrader 4 und MT5

Es gibt zwei Versionen: den MetaTrader 4 den MT5. Beide Tools können die Trader bei Smartbroker-CFD kostenfrei nutzen. Der MetaTrader ist die mit Abstand verbreitetste Plattform unter privaten Tradern und das aus gutem Grund.

Die Software läuft extrem stabil! Viele Trader berichten davon, dass sie ihren Metatrader zum Teil 1 bis 2 Jahre ohne Neustart laufen lassen. Dazu kommt eine riesige Community. Im Internet finden wir Tausende von Indikatoren, Erweiterungen und sogar vollautomatische Handelssysteme, die sogenannten Expert Advisors. Wenn wir also irgendwann unsere Handelsstrategie automatisieren möchten, bietet der MetaTrader dafür die technische Grundlage.

Der MT5 ist die neuere Version und bietet gegenüber dem MT4 einige Verbesserungen: über 20 Chartzeiteinheiten statt 9, mehr Orderarten, einen integrierten Wirtschaftskalender und die Fähigkeit, mehrere Prozessorkerne gleichzeitig zu nutzen (fürs Backtesting enorm wichtig). Wer heute ein neues Konto eröffnet, sollte sich direkt für den MT5 entscheiden.

TradingView

TradingView ist eine browserbasierte Plattform, die in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen hat. Die Oberfläche ist modern, die Charts sehen gut aus und die Bedienung ist auch für Anfänger schnell verständlich.

Da TradingView im Browser läuft, brauchen wir keine Software zu installieren. Wir können uns einfach über den Browser einloggen und sofort loslegen, egal ob am PC, Mac, Laptop oder Tablet. Auch TradingView bietet inzwischen die Möglichkeit, automatisierte Handelsstrategien zu entwickeln.

Beide Plattformen haben ihre Stärken. Wer den vollen Funktionsumfang und die Möglichkeit zur Automatisierung braucht, ist beim MetaTrader besser aufgehoben. Wer eine moderne Oberfläche und eine starke Community für Chartanalysen sucht, wird sich bei TradingView wohler fühlen. Viele Trader nutzen auch beides: TradingView für die Analyse und den MetaTrader für die Orderausführung.

Bei Smartbroker-CFD können wir auch mehrere Konten parallel haben und dabei die unterschiedlichen Plattformen nutzen.

Jetzt starten!Wer das Thema CFD-Trading ausprobieren möchte, kann bei Smartbroker-CFD in wenigen Minuten ein kostenloses Demokonto eröffnen. Dort können wir die Plattformen (MetaTrader und TradingView) kennenlernen, erste Trades platzieren und ein Gefühl für den Broker entwickeln ohne Risiko und ohne Verpflichtung. Wenn wir mit der Plattform vertraut sind, dann können wir jederzeit auf ein Echtgeldkonto wechseln.

Das deutschsprachige Team aus Hamburg freut sich schon auf dich!

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