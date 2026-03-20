FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem europäischen Bau- und Baustoffsektor haben nach dem jüngsten Kursverfall am Freitag dank vager Hoffnungen auf ein schnelleres Ende des Nahost-Krieges einen erneuten Erholungsversuch unternommen. Positive Impulse lieferten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten.

Benjamin Netanjahu sagte laut "Times of Israel": "Der Iran ist schwächer denn je." Das Land könne kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen.

Der Stoxx Europe 600 Construction & Materials stieg als bester Branchenindex zuletzt um 1,6 Prozent, nachdem er tags zuvor auf den tiefsten Stand seit Mitte November abgesackt war. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat der Sektor in der Spitze knapp 14 Prozent an Wert eingebüßt.

Für die Papiere des Baukonzerns Hochtief ging es am Freitagvormittag um 1,2 Prozent auf 402,40 Euro nach oben. Die Titel des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials gewannen als einer der Spitzenreiter im Dax 3,5 Prozent auf 171,90 Euro.

Die Aktien hatten sich bereits am Mittwoch nach einer Analystenstudie klar erholt. Die jüngsten Sorgen der Anleger um die Änderung des europäischen Emissionshandels hatte Morgan-Stanley-Analystin Cedar Ekblom als bloßen "Lärm" und die Bewertung der Aktie als attraktiv bezeichnet. Die Heidelberg-Materials-Aktien waren von ihrem Rekord Ende Januar bei fast 242 Euro zuletzt um ein Drittel eingebrochen./edh/mne/jha/

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