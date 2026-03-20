Hamburg/Essen (ots) -- Die zehn kuratierten Styles sind ab sofort in ausgewählten Stores und online erhältlich- "Einzigartige Symbiose aus Glamour und Passform", so Marcus Luft, Fashion Director bei FUNKEs People- und Lifestyle-Marke GALA- "Die Kooperation mit GALA basiert auf gemeinsamen Werten", erklärt Brigitte Schellenberger, Gründerin von RAFFAELLO ROSSI- Exklusives Launchevent mit Leser*innen und Kund*innen bei LUDWIG BECK in MünchenWenn Glamour auf perfekte Passformen trifft, entsteht etwas ganz Besonderes: Für die Modesaison Frühjahr/ Sommer 2026 haben sich RAFFAELLO ROSSI und die Fashion-Kompetenz der renommierten People- und Lifestyle-Marke GALA zusammengetan. Unter der kreativen Leitung von GALA Fashion Director Marcus Luft sind zehn exklusive Hosenstyles entstanden, die das Beste aus zwei Welten vereinen - Stilbewusstsein, Qualität und Haltung. Perfekt abgestimmt auf das Lebensgefühl der Zielgruppe.Alle Styles der einzigartigen Kooperation tragen die Signatur "GALA loves RAFFAELLO ROSSI" und stehen unter dem Designprinzip: "Glam up your life." Denn Mode darf mehr sein als funktional - sie darf funkeln, ein Statement setzen und Kundinnen das Gefühl geben, wirklich gesehen zu werden. "Raffaello Rossi steht für mich für perfekte Hosen mit perfekten Stoffen und dem perfekten Schnitt. Die GALA bringt Stars, Style und Glamour mit. Genau diesen Sparkle spürt man in jedem der zehn ausgewählten Modelle", so Marcus Luft, Fashion Director GALA."Die Kooperation mit GALA basiert auf gemeinsamen Werten. Zehn gemeinsam entwickelte Styles stehen für unsere Idee, Frauen die perfekte Hose für ihren Alltag und ihren Anspruch zu bieten", erklärt Brigitte Schellenberger, Gründerin von RAFFAELLO ROSSI und Head of Product Management. "Two Style Icons - one perfect Match", ergänzt ihr Sohn, Geschäftsführer Tobias Schellenberger.Mehr Glamour im Kleiderschrank: Die zehn kuratierten Styles, die mit klaren Linien und der Extraportion GALA-Glanz bestechen, erscheinen im ersten Halbjahr 2026 und kommen nach und nach in ausgewählte Stores. Zudem sind sie auch online (https://raffaello-rossi.de/gala) erhältlich. Leser*innen und Kund*innen konnten sich bereits gestern (19. März) beim exklusiven Fashion Breakfast von der unverwechselbaren Linie überzeugen. Für dieses Launch-Event hatte das Münchner Edel-Kaufhaus LUDWIG BECK seine Türen vor der offiziellen Öffnungszeit geöffnet."Die Partnerschaft mit Raffaello Rossi betont die Strahlkraft von GALA im Fashionbereich und ist der nächste strategische Schritt im Ausbau des Lizenzgeschäftes und damit der Erlösdiversifikation der Marke", so Katharina Grevenhorst, Managing Director GALA.Auf der Seite https://raffaello-rossi.de/gala erhalten alle Interessierten Einblicke hinter die Kulissen der Entstehung der Kollektion, erfahren mehr über die Kooperation und entdecken alle Details zu den einzelnen Styles.Über GALAOb Print oder digital - GALA fasziniert mit ihrer exklusiven Berichterstattung über Stars aus aller Welt. Die Reichweiten des People- und Lifestyle Magazins der FUNKE Mediengruppe beweisen: Schnelligkeit und Exklusivität werden hier auf einzigartige Weise verknüpft. In ihrer mehr als 30-jährigen Geschichte besticht die Marke durch spannende News, gut recherchierte Hintergrundgeschichten und Reportagen, ehrliche Interviews, große Lifestyle- und Hochglanz-Fotostrecken mit deutschen und internationalen Stars sowie aktuelle Mode- und Beautytrends.Über RAFFAELLO ROSSISeit 30 Jahren steht RAFFAELLO ROSSI für moderne, feminine Premiumhosen mit perfektem Sitz. 1996 von Brigitte und Ralf Schellenberger gegründet, hat sich die Marke aus dem bayerischen Großwallstadt zu einem international erfolgreichen Premiumlabel entwickelt - getragen von Qualität, Stilbewusstsein und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse moderner Frauen. RAFFAELLO ROSSI kreiert Hosen, die sich selbstverständlich gut anfühlen, perfekt passen und den Alltag moderner Frauen begleiten. Komfort, feminine Leichtigkeit und zeitgemäßes Design prägen jede Kollektion und machen die Marke zu einem festen Bestandteil eines modernen Lifestyles. Heute wird das familiengeführte Unternehmen gemeinsam mit den Söhnen David und Tobias Schellenberger in die Zukunft geführt. Mit rund 130 Mitarbeiter*innen, einer überwiegend europäischen Produktion und einer Präsenz in über 20 Ländern steht die Marke heute für Premiumqualität "Made in Europe". Unter dem Motto "30 Years of Perfect Fit - Empowering Women with Style" feiert RAFFAELLO ROSSI nicht nur ein Jubiläum, sondern die Frauen, für die Mode Ausdruck von Persönlichkeit, Stärke und Stil ist.Pressekontakt:FUNKE UnternehmenskommunikationAnna HagLeitung Redaktion UnternehmenskommunikationE-Mail: anna.hag@funkemedien.deExterne Pressestelle RAFFAELLO ROSSIMartina Drewing PRMartina Drewingdrewing@martinadrewing-pr.deOriginal-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110359/6239919