Straßburg (ots) -Dokumentarfilm über den globalen Aal-SchmuggelEin tiefer Einblick in ein verborgenes Milliardengeschäft und illegale Machenschaften: Der Dokumentarfilm MILLIARDEN DOLLAR BABIES - Große Gewinne mit kleinen Aalen von Sebastian Weis, eine Produktion von DOCDAYS in Koproduktion von ZDF/ARTE, ZDFkultur, BBC World Service, BBC EYE und HRT, zeigt mit beeindruckenden Bildern, welche Auswirkungen die riesige Nachfrage nach Aal weltweit hat.ARTE zeigt den Ökothriller am Dienstag, 24. März, um 21.55 Uhr in seinem Programm, auf arte.tv ist er an demselben Tag ab 5 Uhr zu sehen. Im ZDF-Streaming-Portal ist der Film verfügbar ab Mittwoch, 25. März 2026, 22.00 Uhr.MILLIARDEN DOLLAR BABIES - Große Gewinne mit kleinen AalenDer Bestand des Europäischen Aals gilt seit Jahren als kritisch gefährdet. Dennoch boomt der Handel, denn das Tier zählt weltweit zu den begehrtesten Speisefischen. MILLIARDEN DOLLAR BABIES - Große Gewinne mit kleinen Aalen ist Ökothriller und dringende Warnung zugleich. Die Investigation zeigt, wie die riesige Nachfrage ein schmutziges Geschäft befeuert und so die Existenz des Aals weiter gefährdet. Der Dokumentarfilm erzählt von Schmugglern, Geschäftsleuten, Mittelsmännern und Triaden-Bossen. Die Zuschauenden sind dabei, wenn in der Dominikanischen Republik am Strand für gefischte Baby-Aale Tausende Dollar in bar den Besitzer wechseln. Und sie erfahren, wie Europäische Glasaale auf verschlungenen Wegen von Paris über Hongkong aufs chinesische Festland geschmuggelt werden.Der Podcast BILLION DOLLAR BABIES - Der Aal und die GierDie Investigativjournalisten Sebastian Weis und Marcel Ozan Riedel berichten im ZDF-Podcast BILLION DOLLAR BABIES - Der Aal und die Gier von ihren Recherchen zu einem der größten Wildtierverbrechen. Über Kontinente hinweg folgt der Podcast, in dem Katja Riemann einer Aaldame ihre Stimme leiht, dem weltweiten Schmuggel mit Glas-Aalen.Zu streamen ist der Podcast im ZDF und überall, wo es Podcasts gibt, ab Dienstag, 24. März 2026, 22.00 Uhr.Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6239915