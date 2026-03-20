Wir betrachten den jüngsten Verkaufsdruck bei MTU als attraktive Einstiegsmöglichkeit und nicht als Zeichen schwächerer Fundamentaldaten. Die Aktien notieren 21 % unter dem Allzeithoch von Februar, obwohl das Unternehmen weiterhin sehr gut operativ läuft, mit einer adj. EBIT-Marge für das FY2025 von 15,5 %, was im Einklang mit dem Ziel des Managements für 2030 steht. Trotz dieser positiven Entwicklung wird MTU nur mit einem 8,5x EV/EBITDA für 2027 und einem 14,8x KGV für 2027 bewertet, was etwa der Hälfte (!) der Medianwerte der Peer-Gruppe entspricht, während das Unternehmen weiterhin ein Umsatzwachstum von ~8 % und eine Spread von ca. 12 ppt. zwischen ROCE 2030 und WACC bietet (mwb est.). Dieser Abschlag ist angesichts der operativen Fortschritte des Unternehmens und der starken langfristigen Sichtbarkeit zu groß. Auch der Konsens erscheint weiterhin zu konservativ, insbesondere bei den Margen, was weiteres Aufwärtspotenzial unterstützen sollte, während MTU liefert. Die Multiples der Peers würde einen Wert von > 600 EUR/Aktie implizieren, während unser auf DCF basierendes Kursziel bei 505,00 EUR bleibt. BUY. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mtu-aero-engines-ag





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