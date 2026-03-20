Hamborner vollzieht einen strategischen Wandel weg von Büroimmobilien hin zu einem überwiegend lebensmittelgeankerten Einzelhandelsportfolio, das eine Zielvorgabe von 80-90% Exposition anstrebt und die Akquisitionen auf kleinere und ländliche Objekte ausweitet. Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zeigten Rückgänge bei den Mieteinnahmen und dem FFO aufgrund von Veräußerungen und steigenden Kosten, wobei im Jahr 2026 weiterer Druck durch Refinanzierungen zu höheren Zinssätzen zu erwarten ist. Trotz eines erhöhten Refinanzierungswand bleiben die Kennzahlen der Bilanz stabil. Die Dividende bleibt attraktiv mit einer Rendite von etwa 8,5%, obwohl sie leicht zurückgehen könnte. Mit einem Kurs von etwa 50% unter dem NAV bietet die Aktie ein überzeugendes Investment, wobei die Neupositionierung des Managements voraussichtlich kurzfristige Ertragsbelastungen ausgleichen wird, was unsere fortgesetzte Kaufempfehlung und ein Kursziel von 10,50 EUR unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hamborner-reit-ag
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