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DIE GVZ ÜBERGIBT TANKLÖSCHFAHRZEUG AN DIE STADT GJILAN



20.03.2026 / 11:42 CET/CEST





Medienmitteilung Im GVZ-Logistikzentrum in Bachenbülach hat Regierungsrat Mario Fehr, Verwaltungsratspräsident der GVZ, der Feuerwehr Gjilan im Kosovo den Schlüssel für ein Tanklöschfahrzeug übergeben. Das in die Jahre gekommene GVZ-Fahrzeug ist eine Sachspende und wird in Gjilan einen wichtigen Beitrag zur Einsatzfähigkeit und Sicherheit der Feuerwehr leisten. Für die Übergabe reiste Mentor Latifi, Botschafter der Republik Kosovo, eigens aus Bern an. Das 22 Jahre alte Tanklöschfahrzeug (TLF) im Besitz der GVZ wurde für Trainingszwecke eingesetzt, insbesondere diente es als Ersatzfahrzeug für Ortsfeuerwehren, deren Fahrzeuge aus Wartungs- oder anderen Gründen nicht einsatzbereit waren. Das TLF hat bei der GVZ seinen Lebenszyklus abgeschlossen. Bei der Fahrzeugübergabe sagte Mario Fehr: «Feuerwehrleute sind füreinander da - auch über Ländergrenzen hinweg. Unser Fahrzeug kommt an einen Ort, an dem es dank seines guten Zustands noch lange Jahre betrieben werden kann.» Initiant der Aktion Ilijaz Ilijazi vom Verein «17Shkurti» erklärte: «Die Feuerwehr Gjilan deckt ein sehr grosses Einzugsgebiet ab, entsprechend hoch ist der Bedarf an einsatzfähigem Material. Für Gjilan ist dieses Fahrzeug mehr als ein technisches Gerät. Es steht für Solidarität, Freundschaft und Verantwortung füreinander. Vielen Dank!» Der gemeinnützige Verein «17Shkurti» mit Sitz in Glattbrugg unterstützt seit 2009 in der Grossregion von Gjilan vielseitige Hilfsprojekte in den Bereichen Gesundheitsförderung, Bildung oder Landschaftspflege. Viel Engagement wird auf die Ausstattung und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gelegt, die aufgrund des weitläufigen Einzugsgebiets auf viele Fahrzeuge mit adäquater Materialisierung angewiesen ist. Link zur Medienmitteilung

Bildmaterial/Bildlegenden stehen auf der GVZ-Website zum Download zur Verfügung. Alle Bilder: Copyright GVZ

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Ansprechpersonen für Medien: Renato Mathys, Leiter Feuerwehr

Verfügbar am Freitag, 20. März 2026, 13.00 bis 14.00 Uhr Koordination durch:

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