Bonn (ots) -In der aktuellen Ausgabe von "phoenix persönlich" spricht Inga Kühn mit dem Journalisten Michael Bröcker über die anstehenden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und mögliche Folgen für die Bundespolitik.Zentrale Themen der Sendung sind der wachsende Vertrauensverlust in politische Parteien, die Kommunikation politischer Führungspersönlichkeiten sowie der Bedarf an strukturellen Reformen."Die Menschen haben das Vertrauen in Parteien verloren, aber nicht in politische Persönlichkeiten", analysiert der Chefredakteur von Table.Briefings im Gespräch mit Inga Kühn. Das erkläre auch den Erfolg von Cem Özdemir in Baden-Württemberg. Nach der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz müsse es dringend zu Reformen kommen, fordert der Diplom-Volkswirt. Das sei für ihn der "zentrale Nukleus dieser Koalition". Deutschland brauche einen großen Plan, der sowohl Be- als auch Entlastungen enthalte. Ansonsten werde es auch Widerstand aus den eigenen Reihen geben, prognostiziert Bröcker. Der Unmut sei groß.In einem weiteren Teil des Gesprächs geht es um die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA. Er habe, so Bröcker, den Bundeskanzler bei dessen ersten Reise nach Washington begleitet und festgestellt, dass Friedrich Merz einen eigenen Zugang zu Donald Trump gefunden habe. Hinter verschlossenen Türen mache er ihm "schon Dinge klar, auf eine ruhige, klare Art und Weise und Donald Trump hört ihm zu." Es sei im Interesse Europas, dass der Bundeskanzler einen guten Draht zu US-Präsident Trump habe, so Bröcker.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6239935