Straßburg (ots) -ARTE zeigt die mit Spannung erwartete Premiere von "Nurejew" mit dem Staatsballett Berlin am Samstag, den 21. März um 19.30 Uhr live auf arte.tv. (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/trkBCGRL6DFBynEDf7hYSBB0pf?domain=services.hosting.augure.com)"Nurejew" ist das vielfach ausgezeichnete Stück von Kirill Serebrennikov (Konzept und Regie) und Yuri Possokhov (Choreographie), das bei seiner Premiere 2017 am Bolshoi-Theater hoch umstritten war und 2023 aus politischen Gründen vom Spielplan genommen wurde.Für das Staatsballett Berlin erarbeiten Serebrennikov und Possokhov die Produktion erstmals außerhalb Russlands. Die Inszenierung verschmilzt Oper, Ballett und Schauspiel und ist eine Hommage an das Leben und die Karriere von Rudolf Nurejew, dem wohl berühmtesten Tänzer des 20. Jahrhunderts.Nurejew steht für eine künstlerische Selbstbehauptung, in der sich ästhetischer Anspruch und politischer Bruch untrennbar verschränken. Mit seiner Flucht 1961, seiner kompromisslosen Haltung in Kunst und Leben und seiner offenen Homosexualität wurde er zu einer Figur, die das klassische Ballett radikal neu definierte.Die Aufzeichnung wird am Samstag, den 11. April, um 22.35 Uhr auf ARTE ausgestrahlt. Ab dem 21. März ist die Produktion europaweit auf arte.tv verfügbar.Pressekontakt:Veronka KöverReferentin für Presse und PRveronka.koever@arte.tv | +33 3 90 14 27 64Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6239930