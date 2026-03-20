London (www.anleihencheck.de) - Die FED hat wie erwartet an den Zinsen festgehalten, doch der Ton fiel eher vorsichtig-ausgewogen als restriktiv aus, so Dan Siluk, Head of "Global Short Duration & Liquidity" und Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.In der Erklärung werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze weiterhin niedrig sei, die Inflation "etwas erhöht" sei und die Unsicherheit aufgrund der Entwicklungen im Nahen Osten die Aussichten trübe, was ein deutlicheres Bewusstsein für die Risiken auf beiden Seiten signalisiere. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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