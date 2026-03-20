Brüssel (www.anleihencheck.de) - Um ihre ernsthafte Besorgnis hinsichtlich der Inflationsrisiken im Zuge des Kriegs im Iran zu unterstreichen, hat die Bank of England deutliche Maßnahmen ergriffen, so Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury.Ihre Entscheidung, die Zinsen unverändert zu lassen, sei einstimmig gefallen. Das zeige, dass selbst die extrem zurückhaltenden Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses (MPC) angesichts des jüngsten Anstiegs der Öl- und Gaspreise auf der Hut seien. Zudem habe der Ausschuss die Inflationsprognosen nach oben korrigiert. Die Geldpolitik müsse als Reaktion auf den Krieg möglicherweise restriktiver ausfallen, so die Warnung des MPC. Zinserhöhungen könnten in nicht allzu ferner Zukunft erforderlich werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de