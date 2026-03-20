Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hat am Donnerstag über den weiteren Zinspfad beraten und entschieden die Bank Rate bei 3,75% zu belassen, so die NORD LB.Anders als sonst üblich sei die Entscheidung heute einstimmig gefallen. Dies müsste als Einsehen der sonst expansiv orientierten Zentralbanker gewertet werden, dass der Iran-Konflikt die aktuelle Situation sehr ungewiss mache. Schnellschätzungen bei den Inflationsprognosen, welche sonst eigentlich erst wieder am 30. April anstünden, würden zwar kein düsteres Bild zeichnen - aber eines was allzu zeitnahe Zinssenkungen wohl ausschließen dürfte. Auch in Großbritannien stehe und falle der ökonomische Ausblick derzeit mit der Dauer des Konfliktes im Iran und der Blockade der Straße von Hormus. (20.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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