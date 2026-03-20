Das Joint Venture zwischen General Motors und LG Energy Solution verlagert einen Teil seiner Batteriezellproduktion von E-Autos auf stationäre Energiespeichersysteme. Ultium Cells gab bekannt, dass es 70 Millionen US-Dollar in die Umrüstung seines Werks in Spring Hill (Tennessee) investiert, um LFP-Zellen für stationäre Batterien herzustellen. Dass die Produktion in Spring Hill von einer NMCA-Zellchemie (Nickel-Kobalt-Mangan-Aluminium) auf LFP (Lithium-Eisenphosphat) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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